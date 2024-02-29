تكلفة التأمين على الديون المصرية تهبط لأقل مستوى في 22 شهرًا

أظهرت بيانات لـ مؤسسة "ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، الخميس، أن تكلفة التأمين على الديون المصرية بالعملة الصعبة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2022.

كما ارتفعت سندات الدولة بعد أن أعلنت الحكومة عن صفقة استثمارية كبرى بمليارات الدولارات مع الإمارات، الجمعة.



وخلال تعاملات، الخميس، تراجعت التكلفة الأولية لعقود مقايضة مخاطر الائتمان لمصر لأجل خمس سنوات إلى 18 نقطة أساس، من 29 نقطة أساس قبل أسبوع السابق.

وسجلت العقود التقليدية المستخدمة في التأمين على الدين من مخاطر التخلف عن السداد 586.54، وهو أيضا أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

وأعلن مجلس الوزراء المصري عن إبرام اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يدر المشروع استثمارات على مصر بمقدار 150 مليار دولار سيضخها الجانب الإماراتي.

ويشمل المشروع ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.

وأعلن مجلس الوزراء المصري عن إبرام اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يدر المشروع استثمارات على مصر بمقدار 150 مليار دولار سيضخها الجانب الإماراتي.

ويشمل المشروع ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.













