الاقتصاد التركي ينمو بنسبة 4.5 في المئة خلال العام 2023

كشفت هيئة الإحصاء التركية، اليوم، أن الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 4 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2023، ليسجل بذلك نموا 4.5 بالمئة في مجمل العام 2023.

وأضافت الهيئة، في بيانات لها، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بنسبة 75 بالمئة في 2023 وفق طريقة الإنتاج، مقارنة بالعام الذي قبله.

ووفقا للبيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليونا و276 مليارا و307 ملايين ليرة تركية (نحو 841 مليار دولار أمريكي).

وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل نموا على مدى 14 ربعا متتاليا، اعتبارا من الربع الثاني من عام 2020.





