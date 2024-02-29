رئيس البورصة يشارك مسئولي "سيتي للتحاليل الطبية" احتفالية "قرع الجرس"

بمناسبة التداول بسوق الأسهم

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الخميس، الموافق 29-فبراير-2024، بمشاركة الدكتور علي السعيد – رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي للتحاليل الطبية "، وحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة، والدكتور محمد المنان – نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هنأ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية قيادات الشركة بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية. وأضاف: إن إدارة البورصة تنفذ خطة واضحة للنهوض بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاستراتيجية البورصة التي تم إعلانها، حيث أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ أن البورصة تعتبر منصة تمويل حيوية داخل منظومة الاقتصاد الوطني تتيح للشركات المقيدة الحصول على مزيد من التمويل اللازم للنمو والتوسع بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل وارتفاع معدلات التوظيف، لذلك تعمل إدارة البورصة –وفقا لاستراتيجيتها المعلنة- على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة بما يؤدي إلى إثراء الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أتوجه بالشكر إلى القائمين على القيد والترويج داخل البورصة المصرية تقديرا لجهودهم المستمرة التي أثمرت عن قيد عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.

كما أشار الشيخ أن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

محمد المنان – نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "سيتي للتحاليل الطبية" أن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها للتوسع والانتشار الجغرافي. وأضاف: إن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة عدد الفروع في مختلف المحافظات. كما أوضح أن الشركة تهدف إلى زيادة رأس المال ومن ثم الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "سيتي للتحاليل الطبية" (CILB.CA) تعمل بمجال إقامة وتشغيل معامل التحاليل الطبية، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 64،000،000 جنيه مصري مقسم 640،000،000 سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.1 جنيه.