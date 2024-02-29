إيقاف بوجبا 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم بسبب المنشطات

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، بول بوجبا، عن ممارسة كرة القدم لمدة أربع سنوات.

جاء قرار المحكمة الرياضية الدولية بعد ثبوت تعاطي اللاعب المنشطات وظهور العينة الخاصة به إيجابية.

جدير بالذكر أن الشهر الماضي، تم إيقاف بوجبا، البالغ من العمر 30 عامًا مؤقتًا، بعد سقوطه في اختبار للمنشطات الشهر الماضي.

وكشفت صحفية "لاجازيتا" أن نادي يوفنتوس يسعى لفسخ التعاقد مع اللاعب، وذلك بسبب الراتب الكبير الذي يتقاضاه، وأفادت بأنه إذا تم إيقاف بوجبا لأكثر من 6 شهور، سيكون يوفنتوس في وضع يسمح له بإنهاء العقد.

ويمتد عقد بوجبا إلى عام 2026 بعدما انضم ليوفنتوس في الصيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد.