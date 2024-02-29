زيارة صباحية لمدارس العجمي التعليمية بالإسكندرية

لمتابعة سير العملية التعليمية

في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 .

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الخميس الموافق 29 من فبراير 2024 بتفقد عدد من مدارس المحافظة بإدارة العجمي التعليمية بحضور بسيوني محمد مدير عام الإدارة وهبة سليمان وكيل الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية .

واستهلّ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة حسن صبحي الثانوية بنات وأشاد بانتظام الدراسة والإشراف المدرسي والانضباط الإداري ، وتفعيل حصة المشاهدة وأشاد بمعلومات الطلاب والمعلمين عن المحتوى الرقمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصتها الرقمية ، وكذلك مستوى النظافة وتفعيل الأنشطة التربوية وتفاعل الطلاب مع المعلمين ، كما أشاد بتفعيل النشاط الثقافي بمكتبة المدرسة، مشددًا على زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم ، كما شدد على الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وتنظيم ندوات توعية شاملة لأبنائنا الطلاب .