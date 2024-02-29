مقتل 70 فلسطينيًا وإصابة 250 آخرين جنوب غربي مدينة غزة

أفادت مصادر حركة حماس، الخميس، بسقوط أكثر من 70 قتيلا فلسطينيا، وإصابة أكثر من 250 جنوب غربي مدينة غزة جراء اعتداء إسرائيلي.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له :"نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وإسرائيل والمنظمات الدولية مسؤولية قتل المدنيين في ظل تجويعهم على يد إسرائيل".

وجاء في البيان:

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مُروّعة قتل خلالها صباح الخميس، أكثر من 70 قتيلا وأصاب أكثر من 250 جريحاً لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات.

كان لدى إسرائيل النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، حيث قام بعملية إعدام مقصودة ومع سبق الإصرار والترصّد في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي قطاع غزة، كما أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد.

نحمّل الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن شخصياً والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي وكذلك المنظمات الدولية التي تنصلت من مسؤولياتها؛ المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل الجماعي والمجزرة والمروعة وحرب الإبادة وحرب التجويع.

نناشد كل دول العالم وكل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.