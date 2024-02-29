الشباب والرياضة: القوافل الطبية تجوب قرى "حياة كريمة" بـ 3 محافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الادارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع جامعات( القاهرة- المنيا -أسيوط )، تنفيذ فعاليات القوافل الطبية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر إحتياجاً.



ويؤكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، إنطلاقاً من إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإرتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " وتنفيذاً لإستراتيجية مصر للتنمية 2030 ، موضحاً أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.

القوافل الطبية تجوب قرى "حياة كريمة" بـ 3 محافظات

القوافل الطبية تجوب قرى "حياة كريمة" بـ 3 محافظات

القوافل الطبية تجوب قرى "حياة كريمة" بـ 3 محافظات

القوافل الطبية تجوب قرى "حياة كريمة" بـ 3 محافظات

القوافل الطبية تجوب قرى "حياة كريمة" بـ 3 محافظات



حيث نفذت القوافل في قرية الشيخ عتمان مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، وقرية شم القبلية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط .

شملت ( طب بشرى ،توعية صحية ، طب بيطري ) ،وذلك بالتعاون مع جامعات القاهرة - المنيا قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة" ، وجامعة أسيوط "الإدارة العامة لرعاية الطلاب" ، وتم الكشف علي المرضى وتجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان و تحويل بعض الحالات إلي مستشفيات القصر العيني ومستشفى المنيا الجامعي مستشفى جامعة أسيوط لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى و الطب البيطري و طب الأسنان والصيدلة بالجامعة في التخصصات الطبية ( باطنة ، أطفال ، رمد ، أنف وأذن و حنجرة ، جراحة ، جهاز هضمي وكبد ، طب أسرة ، جلدية ، صدر ، أسنان ، أمراض متوطنة ، نساء و توليد ، عظام ، روماتيزم )

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور ، وصرف التحصينات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية وتوزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي وطرق العلاج والتأهيل النفسي ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا محاضرات توعية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية وبعض الأمراض المزمنة، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرةَ.







