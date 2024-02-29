الزراعة تعلن موعد افتتاح أكبر معرض منتجات زراعية وياميش رمضان

أعلن المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على قطاع المنافذ بوزارة الزراعة، عن افتتاح أكبر معرض منتجات زراعية يوم السبت المقبل.

سلع بأسعار مخفضة

ويضم معرض«خير مزارعنا لاهالينا» سلع بأسعار مخفضة وذلك بمنطقة المحميات الزراعية بجوار مقر الوزارة بالدقي إمام نادي الصيد.

تجهيز المعرض

وأضاف المستشار صالح، أنه يتم الآن تجيهز المعرض الذي يضم حوالي ٢٠٠ سلعة غذائية بأسعار تقل عن نظيراتها بحوالي 40٪.

ويضم المعرض وفق صالح جميع أنواع السلع الغذائية من لحوم وسلع وخضروات وفاكهة، فضلا عن ياميش رمضان.

ولفت صالح إلى أن المعرض سيستمر طوال شهر رمضان المبارك وجميع السلع في متناول الجميع ومناسبة للقدرة الشرائية للمواطنين.