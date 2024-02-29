شبانة: صفقة تبادلية مقترحة بين الأهلي وبيراميدز

كشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود مقترح داخل النادي الأهلي مقدم من بعض وكلاء اللاعبين لعقد صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي وبيراميدز بحيث يحصل الأهلي على خدمات محمود صابر لاعب بيراميدز مقابل إنتقال أحمد عبد القادر إلى الأخير.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي تدرس الفكرة حاليا مع عرض الأمر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل البت في الفكرة مع نهاية الموسم الحالي لتقييم حاجة الفريق من الثنائي.

وانتظم أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على تعافي أحمد عبد القادر من الإصابة العضلية التي أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضة.

وأشار جاب الله إلى مشاركة عبد القادر في المران الجماعي كاملا جاء بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التي خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد.

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