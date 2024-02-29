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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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انطلاق فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من "مدرسة الإمام الطيب" بمركز الأزهر للمؤتمرات

حفل تخرج الدفعة
حفل تخرج الدفعة الأولى من "مدرسة الإمام الطيب" بمركز الأزهر

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده»؛ الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة نخبة من علماء وقيادات الأزهر وممثلي السفارات الأجنبية.

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تطوير تعليم الوافدين يعقد حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة الإمام الطيب

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الخميس .. حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

ويتضمن الحفل كلمات للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكذلك كلمات لبعض الطلاب الوافدين ليتحدثوا عن المدرسة وتجربة الدراسة فيها.

تكريم لجنة الإشراف العلمي على المدرسة

 حفل تخرج الدفعة الأولى من "مدرسة الإمام الطيب" بمركز الأزهر للمؤتمرات

كما يشهد الحفل تكريم لجنة الإشراف العلمي على المدرسة؛ الدكتور اعتماد عبد الصادق، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والمشرف العلمي على مدرسة الإمام الطيب، والدكتور عماد عبد النبي، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بالمدرسة، والدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بالمدرسة، وتكريم طلاب الدفعة الأولى والطلاب أوائل المستويات ويبلغ عددهم (166) طالبًا وطالبة، مع عرض فيلم تسجيلي عن المدرسة وتاريخ إنشائها ونظام الدراسة بها، مع توزيع الشهادات وأخذ صور تذكارية في ختام الحفل للمكرَّمين.

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