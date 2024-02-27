الخميس .. حفل تخرج الدفعة الأولى لطلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، الخميس المقبل ٢٩ فبراير الجاري، حفل تكريم لخريجي الدفعة الأولى من طلاب «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت شعار، صناعة رجال على مأدبة القرآن الكريم وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر.



تقام فعاليات الحفل الحادية عشرة صباحًا بقاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات الأزهر، ومشرفي مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

‎نشر المنهج الإسلامي الوسطى عبر حفظ كتاب الله



يذكر أن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، كان قد أعلن سابقًا عن إطلاق «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده» وافتتح عددًا من فروعها، وذلك بهدف ‎نشر المنهج الإسلامي الوسطى القويم عبر حفظ كتاب الله، وإتقان أحكام تلاوته، ‏ومدارسته وتدبر معانيه، فضلًا عن بناء شخصية مسلمة معاصرة تؤثر في مجتمعها بفعالية، وتواكب ‏تطورات العصر، انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، إضافة إلى تزويد الطلاب ‏الوافدين والأجانب بالمهارات المتعددة التي تؤهلهم لتدريس القرآن الكريم وعلومه.

على الجانب الآخر قالت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي فى تصريح لها سابقا أن مؤسسة الأزهر الشريف، تولي اهتمامًا شديدًا بالطلاب الوافدين الدارسين في كلياته ومعاهده كونهم يمثلون سفراء للأزهر في بلادهم، وأن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف دائما ما يؤكد على أهمية تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين فضلا عن متابعته المستمرة لهم.

أشارت مستشار شيخ الأزهر خلال لقاءها السفير «بنجيران سالمين داود» سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى القاهرة أن الأزهر يقوم بإرسال البعثات الأزهرية لمختلف دول العالم، لنشر علوم الشريعة واللغة العربية، فضلًا عن بروتوكولات التعاون التي تعقدها جامعة الأزهر، مع مختلف الجامعات حول العالم، ومنها جامعات سلطنة بروناي.



أكد مستشار شيخ الأزهر أن جامعة الأزهر الشريف لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والعون لجميع مؤسسات التعليم التي تعمل على نهضة وتقدم أوطانها ونشر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

استعرضت مستشار شيخ الأزهر الدكتورة نهلة الصعيدي، البرامج المميزة والأقسام داخل كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، والإمكانات والخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب والطالبات، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الكلية من أجل صقل مهاراتهم بالخبرات التي تؤهلهم لنشر علوم الدين والشريعة الإسلامية وفق أحدث النظم في مجالات التعليم.