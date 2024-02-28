تطوير تعليم الوافدين يعقد حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة الإمام الطيب

يعقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب غدا الخميس حفل تخرج الدفعة أولى من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده"؛ بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر 11 صباحًا.

قيادات الأزهر

يشارك في الحفل قيادات الأزهر الشريف؛ منهم: فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

على الجانب الآخر قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن الخطة الدعويَّة التي ينفذها وعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان المبارك، تشتمل على محورين رئيسين، المحور الأول: وهو التواصل المباشر من خلال عقد دروس ولقاءات ميدانية، في أماكن متنوعة سواء في المساجد أو أمسيات دينية في مراكز الشباب أو المقارئ الرمضانية، إلى غير ذلك من أماكن التلاقي المتنوعة مع الجمهور، من خلال «الملتقى الفكري الرَّمضاني» يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوع خلال شهر رمضان، بالتنسيق المباشر مع المؤسَّسات والمديريَّات بمختلف المحافظات، لاختيار أماكن ذات حضور جماهيري كمراكز الشَّباب والأندية وقصور الثقافة والمساجد الكبرى، حيث يستهدف الملتقى تنفيذ (5800) حلقة موزعة على المحافظات،د.

اضاف عياد ان هناك لقاء المشترك المنبر الثَّابت، بين الأزهر الشَّريف ممثَّلا في وعَّاظه وبين وزارة الأوقاف ممثَّلا في أئمَّة المساجد، ويعقد يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوعٍ، ويستهدف (7500) لقاء بالمساجد الكبرى بالمحافظات، يؤدي فيهم الدُّروس (1550) واعظًا، مقسمين على (1100) مسجدًا، يتم توزيعهم على المحافظات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

أشار عياد أن التواصل المباشر يتم أيضًا عن طريق القوافل الدعوية المتحركة؛ حيث سيطلق المجمع خلال الشهر المبارك قوافل دعوية وتوعوية إلى بعض محافظات الجمهورية النائية منها والساحلية والحدودية بالإضافة إلى محافظات صعيد مصر، بواقع 15 قافلة دعوية سيشارك فيها (110) واعظًا، إضافة إلى القوافل المشتركة في المساجد الكبرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة في بعض المحافظات، وبإجمالي (340) خطبة جمعةٍ خلال شهر رمضان، وكذا القوافل الثابتة إلى: مسجد الصفا بشبين القناطر، مجمع الإسلامي بالسادات، مسجد المشيخة بالإسكندرية، بواقع 12 قافلة ثابتة خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى المشاركة في فعاليَّات الجامع الأزهر خلال شهر رمضان من خلال السَّادة وعَّاظ الأزهر وواعظاته، فضلًا عن المشاركة الدعوية بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، كما سيشارك المجمع من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الداخلية بعقد لقاءات توعوية بمراكز الإصلاح والتأهيل خلال شهر رمضان المبارك.