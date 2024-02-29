مايا مرسي: القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط على الرجال

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه وفقًا للدراسات والإحصائيات، فإن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل من الممكن أن تؤدى إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة ٣٤٪؜، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط على الرجال، وأن الحقوق الاستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة مايا، خلال مشاركتها فى ندوة بعنوان "تمكين المرأة المصرية: التنقل بين الواقع والأمل"، التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان، أن المرأة في مصر تشهد عصرًا ذهبيًا فى ظل إرادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها، مشيرة إلى العديد من المكتسبات التى تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية، ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التى وصلت إلى ٢٨٪، متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلى ٥٠٪ خلال السنوات المقبلة.

كما أشارت الدكتورة مايا إلي المسلسل الكرتوني "نورة"، الذي سيتم عرضه في رمضان ٢٠٢٤، الذى ينافش العديد من القضايا المهمة الخاصة بالأسرة والمراهقين، وأكد المهندس معتز رسلان، أن الأمم تقوم وتُبنى الحضارات على أكتاف المرأة فهي الأم والأخت والطبيبة والمعلمة، وأنه ومن هذا المنطلق شهد ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية تقدمًا هائلًا.

جاءت الندوة بحضور كل من السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة مايان رسلان، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر.