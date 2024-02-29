إحالة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار في المواد المخدرة للمحاكمة الجنائية



وكانت النيابة قد تسلمت تقارير خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى في الواقعة.



وكلفت النيابة العامة في وقت سابق خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، وإعداد تقرير فنى بها، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



ونجحت الأجهزة المختصة من ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيدًا لترويجها على عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكي محددة لترويج نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها بمركز العياط بالجيزة وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.