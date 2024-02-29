المنيا تستعد للإحتفال بالذكرى الـ 105 للعيد القومي
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً، لبحث إستعدادات المحافظة للإحتفال بالذكرى الـ 105 لعيد المنيا القومي، والذي يوافق 18 مارس من كل عام ، والإستماع إلى كافة المقترحات والأفكار.
مقدما محافظ المنيا ، التهنئة لجميع أبناء المحافظة ، ومتمنيا الخير و الرخاء والأمن لمصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وجاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن ، و ممثل عن المستشار العسكرى للمحافظة ، ووكلاء الوزراء ، رؤساء المدن ، ومديري المديريات الخدمية ، وإدارات المحافظة المختلفة ، وعدد من الجهات المعنية.
أكد المحافظ ، أن الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة هذا العام ، ذو طابع روحانى ، حيث يتزامن مع شهر رمضان المُعظم ، وما تتضمنه هذه المناسبة من ثراء في الأنشطة المقدمة للجمهور ، بكافة المجالات ، الثقافية ، والرياضية ، والفنية ، والعلمية ، لافتاً ، أن الإحتفال سيكون أكثر تميزا وخصوصية هذا العام ، ليليق بتاريخ ومكانة المحافظة، ويمثل تعبيراً حقيقياً عن حب وانتماء أبناء المنيا لمحافظتهم العريقة .
وناقش المحافظ ، عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنسيقية ، لبرنامج الإحتفال بعيد المنيا القومي ، معربا عن فخره بمعدلات الانجاز التي شهدتها المنيا خلال الفترة الماضية ، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية ، مؤكدا اصرار المحافظة على المشى قدما ، فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطنين ، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى ظل الجمهورية الجديدة .