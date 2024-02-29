الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 3 سنوات لـ سائق لقيادته تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

سجن مشدد
سجن مشدد

قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، بالحبس المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق لإحرازه بقصد التعاطى مواد مخدرة "حشيش" وقيادته السيارة تحت تأثير المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

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إعدام رأس ماشية مصابة بمرض السل في المنيا

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٨٥٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات تان والمقيدة برقم ٢٨٤٨ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، بإتهام "علاء س م" ٣٣ سنة سائق أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر موضوع الإتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق.

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