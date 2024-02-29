إعدام رأس ماشية مصابة بمرض السل في المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ، والمحلات التجارية ، لتحقيق الإنضباط وإحكام الرقابة ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، حملة تفتيشية مفاجئة على المجازر بقرية تونا الجبل ، بالتعاون مع الطب البيطري والتموين ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو جرام ، حيث تبين من خلال توقيع الكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري ، ورئيس قسم المجازر بملوى .

إصابتها بمرض السل وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرا للمخالف ، وإعدام الكمية المضبوطة وفقاَ الاشتراطات والقواعد البيئية المتبعة.