الخميس 29 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إعدام رأس ماشية مصابة بمرض السل في المنيا

إعدام رأس ماشية بملوي
إعدام رأس ماشية بملوي

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ، والمحلات التجارية ، لتحقيق الإنضباط وإحكام الرقابة ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى  جنوب المنيا ، حملة تفتيشية مفاجئة على المجازر بقرية تونا الجبل ، بالتعاون مع الطب البيطري والتموين ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام رأس ماشية تزن 400 كيلو جرام ، حيث تبين من خلال توقيع الكشف بمعرفة مسئول الطب البيطري ، ورئيس قسم المجازر بملوى .

 

إصابتها بمرض السل وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرا للمخالف ، وإعدام الكمية المضبوطة وفقاَ الاشتراطات والقواعد البيئية المتبعة.

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