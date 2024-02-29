الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تيسيرات ودعم لمشروعات حياة كريمة في المنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس ،  الإجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال ، ونسب انجازها و مطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

 

جاء ذلك ، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات ، ومديري الهيئات وممثلى الشركات  ، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

 

شدد محافظ  المنيا خلال الإجتماع ، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز ، والإنتهاء من المشروعات المستهدفة ، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة ، لدفع وتيرة العمل ، حيث استعرض المحافظ  ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة ، مشيرا ، إلى أن إجمالي عدد المشروعات ، التى تم الإنتهاء منها ،  ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة .

 

وذلك  في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية ، بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة ،  إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط ، وبني مزار  شمال المنيا ، لخدمة مليون و ٥٠٠ ألف مواطن.

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