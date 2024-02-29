تيسيرات ودعم لمشروعات حياة كريمة في المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس ، الإجتماع الدوري لمتابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، للوقوف على مستجدات الأعمال ، ونسب انجازها و مطابقتها للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

جاء ذلك ، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات ، ومديري الهيئات وممثلى الشركات ، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

شدد محافظ المنيا خلال الإجتماع ، على تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز ، والإنتهاء من المشروعات المستهدفة ، والتنسيق بين القطاعات المختلفة ذات الصلة ، لدفع وتيرة العمل ، حيث استعرض المحافظ ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة ، مشيرا ، إلى أن إجمالي عدد المشروعات ، التى تم الإنتهاء منها ، ٣٢٠٩ مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة .

وذلك في ٢٨ قطاعا لخدمة ٣ مليون مواطن من أهالى ١٩٢ قرية ، بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ، بالإضافة ، إلى مشروعات المرحلة الثانية في ١٠٢ قرية بمركزي سمالوط ، وبني مزار شمال المنيا ، لخدمة مليون و ٥٠٠ ألف مواطن.