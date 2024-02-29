رئيس الرقابة المالية: 27.3 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين

قال الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية إن قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بلغت خلال عام 2023 نحو 27,3 مليار جنيه مقارنة بنحو 23,3 مليار جنيه في عام 2022 بنسبة زيادة 17.2% مستبعدة منها تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال.



أضاف رئيس الرقابة المالية خلال مؤتمر الهيئة السنوي بعنوان من التعهدات الي التنفيذ أن قيمة صافي استثمارات شركات التأمين ارتفعت لتصل إلي 208.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في عام 2022.