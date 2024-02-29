بعثة بنك الإستثمار الأوروبى فى زيارة لمحافظة البحيرة

قامت بعثة بنك الإستثمار الأوروبى فى إطار تنفيذ دراسة جدوى لمشروع التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر ، بزيارة لمحافظة البحيرة، حيث يتكون الوفد من 11 فرد من جنسيات مختلفة وتأتى هذه الزيارة بناء على الدراسة الفنية لمشروع التكيف فى منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر المدرج بمشروعات محورى الغذاء والمياه ( منصة نوفى ) والمزمع تمويله من بنك الإستثمار الأوروبي والإتحاد الأوروبي ، والى كتاب وزارة التعاون الدولى رقم 1998 بتاريخ 20 فبراير 2024 والذى يفيد بإعتزام بنك الاستثمار الاوروبى إرسال أول بعثة فى إطار تنفيذ دراسة الجدوى لمشروع التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر .

وقال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار بروتوكولات التعاون الدولية ، وقد تم زيارة ومتابعة الاراضى المنخفضة جنوب وشرق بحيرتى ادكو وماريوط والمناطق الزراعية المحيطه بهما ، وزيارة مصنع الرمال السوداء و زيارة أنظمة الصرف وتم الالتقاء بالمهندسين المختصين بالمحافظة والاستماع إليهم ، بالإضافة إلى مستخدمى المياه ومديرى الرى ،وزيارة احد شواطئ رشيد الحديثة وخط الشاطئ وهو بطول 30 كم داخل الدلتا ، بالإضافة إلى المناطق الساحلية ، كما تم زيارة المناطق المتأثرة بالملوحة ببحيرتى ادكو والبرلس فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ على التوالى ، وزيارة شبكات الصرف والرى ومحطات رفع المياه وخلطها فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة ، والتقى الوفد بالعديد من المزارعين للتعرف على التحديات التى تقابلهم نتيجة المياه المخلوطة والتى بها نسبة ملوحة تؤثر على بعض الزراعات وتجعلهم يزرعون أصناف محدده لا تتأثر بهذه المياه .