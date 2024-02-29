جامعة جنوب الوادي تبدأ حزمة ندوات توعوية حول الفساد

حاضرت الدكتورة كريمة كمال وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال لشئون الدراسات العليا والبحوث، بجامعة جنوب الوادي، بندوة حول جهود الدولة في مكافحة الفساد.

والندوة ضمن سلسلة من الندوات التى تنظمها الجامعة حول مكافحة الفساد، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

أقيمت الندوة بكلية العلاج الطبيعي، بحضور الدكتور محمود شاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي واحمد بسام منظم الندوة.

تناولت الندوة تعريف الفساد وأنواعه وأسبابه ووسائل مجابهته، مع عرض تفصيلي للإطار التشريعي لمكافحة الفساد ودور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد ، والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد بجمهور مصر العربية وعرض إستراتيجيات مكافحة الفساد بمراحلها الأولى (2018-2014) ، والثانية (2022-2019) ، وحتى الاستراتيجية الثالثة (2030-2023) .

وعرض لجهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد ، ومجهودات هيئة الرقابة الإدارية ، و إطلاق مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري بمصر بالتعاون مع مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وجهود الدولة المصرية في التحول الرقمي ومكافحة الفساد ، وربط قواعد بيانات جميع الوحدات الإدارية من أجل تسهيل التبادل المعرفي بينها، وتحديث قواعد البيانات.

حيث مثلت جهود مصر لمكافحة الفساد خلال السنوات العشر الماضية تجربة فريدة ورائدة في القارة الأفريقية؛ إذ كانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكان لها السبق في دعم هيئات وأجهزة إنفاذ القانون وتفعيل دورها في مكافحة الفساد، تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وخلال الندوة تم تقديم فيديوهات حية لجهود الدولة المصرية