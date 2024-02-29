صحة إثبات مقولة "إذا بليتم فاستتروا" عن النبي محمد

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "هل ثبتت هذه المقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا بليتم فاستتروا)؟.

ليرد مرزوق عبد الرحيم موضحا أن المقولة السابقة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صح معناها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال (اجتنبوا هذه القاذوراتِ الَّتي نهى اللهُ عنها فمن ألمَّ بشيءٍ منها فليستتِرْ بسِترِ اللهِ).

وأضاف قائلا: وعلى هذا ننصح من وقع في معصية أن يستر على نفسه ويسارع إلى التوبة حتى يغفر الله تعالى له”

دعاء الستر

«اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» .

اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين.

لا اله الا الله قبل كل شيء، ولا اله الا الله بعد كل شيء، ولا اله الا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء».



"اللهم ألبسنا ثوب الستر في الدنيا، والآخرة.

اللهم استرني فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.

"اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله"

.اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت التواب الغفور الرحيم".

اللهم لا تشمت فيني لا عدو ولا حاسد ولا قريب ولا بعيد مع التوبة النصوح لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين.