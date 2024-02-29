نادي القناة يحصد المراكز الأولى في بطولة الجمهورية الشتوية للشراع

حقق فريق الشراع بنادي هيئة قناة السويس المراكز الأولى خلال منافسات بطولة الجمهورية الشتوية والتي اقيمت بمحافظة جنوب سيناء الأسبوع الحالي.

وقال المهندس محمود حلمي مقرر النشاط إن نتائج نادي القناة خلال منافسات البطولة حققت في طراز ILCA 6 المركز الأول عام (رجال) اللاعب أحمد عماد، والمركز الثاني (رجال) اللاعب عبدالرحمن خالد طه، والمركز الثالث عام والثاني (سيدات) اللاعبة مريم إيهاب مصطفي والمركز الثالث (سيدات) اللاعبة آية أسامة نايف.

وفي طراز ILCA 4 حصل على المركز الأول عام (رجال) اللاعب سيد محمد الروضي والمركز الثاني عام اللاعب علي أحمد باشا والمركز الثالث (رجال) اللاعب محمد أسامة نايف والمركز الثالث عام ومركز الأول بنات اللاعبة بنسيانا عبدالرحمن محمد

والمركز الثاني بنات اللاعبة جني ابراهيم محمد.

وفي طراز ILCA7 حصل على المركز الأول اللاعب عمر أسامة نايف وفي المركز الثاني اللاعب يوسف ايهاب سلامه وفي المركز الثالث مهند ايمن محمد طراز اوبتمست المركز الثاني عام.

وفي المركز الأول بنات اللاعبة مريم أحمد فتحي وحصل على المركز الأول أولاد اللاعب محمد إبراهيم محمد. وعلى المركز الثاني أولاد اللاعب محمد محمود عامر والمركز الثالث أولاد اللاعب حذيفة حازم عباس وحصل على المركز الأول تحت السن اللاعب غنيم أحمد غنيم.



ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق المهندس محمود حلمي مقرر النشاط والدكتور محمد سلامة أمين صندوق، والكابتن أحمد حاتم المدير الفني، والكابتن هشام مصطفي مخطط احمال والكابتن إبراهيم محمد فني ميكانيكي النشاط. والكابتن سيد محمود رئيس بحري بالنشاط والكابتن محمد رماح بحري بالنشاط.والكابتن إبراهيم حسن بحري بالنشاط.