طلبوا فدية من والده.. ضبط المتهمين باحتجاز سائق توك توك في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين باحتحاز سائق، بحجة سرقة مركبة توك توك خاصة بهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أبلغه باحتجاز نجله سائق مركبة توك توك لسابقة قيامه بسرقة مركبة توك توك أخرى خاصة به، وطلب منه مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه ومركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، عن تحديد مرتكبي الواقعة عاطل، نجلاه لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجنى عليه مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم،

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستدراجهم المجني عليه واحتجازه بمنزل أحد جيرانهم، تم ضبطه، وذلك لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة التوك توك الخاصة بالمتهمين بالإشتراك مع آخر مُقيد الحرية، وأرشدوا عن مركبة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن يسيطر على مشاجرة بين بائعي السمك في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بالبحيرة أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص.

البداية كانت لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، حيث تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاملَين أحدهما متوفى، طرف ثان تاجر أسماك ونجله أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه، بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإحداث إصابة المتوفى باستخدام سلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل صاحب محل مصوغات ذهبية في هجوم مسلح بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لحل لغز مقتل جواهري لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وفحص مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا اللواء علاء بشندى مدير المباحث يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ ح. ا ”.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة وعثر على بعثر فى محتويات المحل وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص بأن المتهمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.