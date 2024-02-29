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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا " للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

مبادرة سلامتك تهمنا
مبادرة "سلامتك تهمنا "

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا " والتى أطلقتها وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مدرسة ليسيه الحرية باب اللوق   ،من خلال إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية ، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمدارس بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكذلك  التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ..

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وزارة الرياضة ومنظمة العمل الدولية تفتتحان ملتقى توظيف للشباب بالشرقية

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وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي بأسيوط

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وأكد مدير المديرية على استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل ، بحضور صفاء ربيع مدير إدارة رعاية الطفل ، ومروه جمال مفتش بالمكتب ، وحاضر بالندوة الكيميائية داليا سعيد ، تحت رعاية عبير توفيق مدير عام المدارس ، وحازم الشناوي مسئول السلامة وصفاء الازهري مسئول الانشطة

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