بدء التداول على سهم ستي لاب بالبورصة

شهدت جلسة اليوم بالبورصة المصرية بدء التداول على اسهم شركة ستي لاب للتحاليل الطبية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهد السهم ارتفاعا كبيرا واوقفت البورصة التداول على السهم لتجاوز الحدود السعرية المعمول بها

أكد الدكتور أحمد عثمان الجعيدي مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتي لاب للتحاليل الطبية ان نسبة الربح المتوقعة لرأس المال طبقاً للخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية قد تصل الى ٩٤.٦٧٪؜فى العام ٢٠٢٨.

اشار د احمد الجعيدى ان العائد على الاستثمار فى شركة سيتى يعد من افضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية حيث انه من المتوقع ان تحقق الشركة عائد ٢١.٦٪؜ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣.٣٥ ٪؜ فى العام ٢٠٢٥ و ٥٨.٢٤٪؜ فى العام ٢٠٢٦

و٨٠.٦٧٪؜ فى العام ٢٠٢٧ ليصل الى ٩٤.٦٧٪؜ فى العام ٢٠٢٨".

تسعى الشركة من خلال التداول في البورصة إلى توفير الفجوة التمويليةالتى تصل الى ٥٠ مليون جنهيا مصري، بما يسهم في ادراج الشركة بالسوق الرئيسي خلال فترة قليلة.