القومي للإعاقة: احتفالية قادرون باختلاف أصبحت تقليدًا سنوي (فيديو)

قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الإعاقة، إنّ احتفالية قادرون باختلاف اصبحت تقليد سنوي، لافتا أن حرص الرئيس السيسي على الحضور كل عام، وسماع طلبات أطفال ذوي الإعاقة وتلبيتتها، يؤكد على التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بذوي الهمم ومن أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة.

تعزيز وحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة

وأضاف «حنفي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ جهود الدولة المصرية في المجال التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ظهر تحديدا أمس بتوجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف.

حقوق ذوي الإعاقة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة

وتابع، أن حقوق ذوي الإعاقة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة حتى يتم تنفيذ كافة الالتزامات، وبناءًا على ذلك تم التفكير في إنشاء صندوق دعم ذوي الهمم والذي جاء من فكرة طرحها الرئيس السيسي في الاحتفالية الأولي لقادرون باختلاف عام 2018 ، بتوجيه البرلمان بتبني تشريع إنشاء الصندوق الذي كان يسمى حينها بصندوق ذوي الإعاقة وهدفه تخصيص مبالغ مالية لهذ الفئة في المجالات المختلفة كمجال التعليم وغيره.