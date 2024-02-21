تمكين ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. ندوة بإعلام الداخلة

نظم مركز اعلام الداخلة مسابقة ثقافية بعنوان "تمكين ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" في مدرسة الداخلة الفكرية لذوي الإعاقة. شملت المسابقة إلقاء ندوة تثقيفية حول أهمية تمكين ذوي الإعاقة وفق الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكد محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، على أهمية هذه المبادرة في تسليط الضوء على قضية تمكين ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأشار محسن إلى أهمية هذا النشاط ودوره في رفع الوعي حول قضايا ذوي الإعاقة وضرورة تمكينهم في المجتمع

وأضاف محسن بأن المسابقة والندوة تأتي في إطار فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "أسرتك ثروتك" برعاية رئيس الهيئة الدكتور ضياء رشوان وتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى وتفعيل الدور الاجتماعي والتثقيفي لذوي الإعاقة ودعمهم للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محسن بأن تمكين ذوي الإعاقة هو أحد الأولويات التي يجب أن تكون جزءًا من جهود التنمية المستدامة. تمتاز الندوة الثقافية بكونها مناسبة لتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم، إضافةً إلى تعزيز الوعي والتوعية حول أهمية تمكين ذوي الإعاقة في بناء مجتمع أكثر شمولية وعدالة.

ونوه محسن بأن التنمية المستدامة تعد هدفًا رئيسيًا للعديد من الدول والمجتمعات حول العالم. وفي إطار تحقيق هذه الأهداف، لا بد من ضمان المساواة في الفرص والحقوق لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة. فعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في مجال حقوق ذوي الإعاقة على مر السنوات، ما زال هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق المساواة والتمكين الكامل لهم.

وأكد مدير مركز إعلام الداخلة بأن الندوة الثقافية تجلب مجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين في مجال تمكين ذوي الإعاقة، حيث يتم تقديم محاضرات وعروض متنوعة تتناول تجارب ناجحة ومبادرات ملهمة في هذا المجال. يتم دعوة الجمهور للمشاركة في النقاشات وطرح الأسئلة، مما يساهم في تبادل الأفكار والتعلم المتبادل.

وأشار مدير مركز إعلام الداخلة بأن نجاح هذه الندوة يعكس في تسليط الضوء على أهمية تمكين ذوي الإعاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أيضًا الإرادة السياسية والاجتماعية في تعزيز حقوق ورفاهية هذه الفئة الهامة من الشعب. ومن المتوقع أن تحفز هذه الندوة المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز المشاركة وتمكين ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة.

وقد شارك في الفعالية الدكتور عمرو عبدالوهاب وكيل المدرسة الفكرية لذوي الإعاقة والحاصل على درجة الدكتوراه في التعامل النفسي مع ذوي الاعاقة وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة ولفيف من أولياء أمور طلاب المدرسة ، وأطباء بقطاع الصحة بمركز الداخلة .

وتضمنت المسابقة الثقافية طرح أسئلة ثقافية متنوعة حول الزيادة السكانية في وتأثيرها على مختلف القطاعات وآليات المواجهة وأهمية تمكين ذوي الاعاقة

وأكد الدكتور عمرو عبد الوهاب وكيل مدرسة الداخلة الفكرية علي أهمية تمكين ذوي الإعاقة وتأثير التمكين في مختلف القطاعات على تحقيق التنمية المستدامة

وأشار الدكتور عمرو إلي مفهوم التمكين، وأنه يعني إتاحة الفرصة كاملة لذوي الإعاقة لإظهار ما لديهم من قدرات وإمكانات كامنة للمشاركة في المجتمع وتنميته جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع

وشدد الدكتور عمرو في هذا الصدد على أهمية قبول المجتمع نفسه لذوي الإعاقة واندماجهم فيه ليستفيد من إمكاناتهم وقدراتهم .

وأضاف الدكتور عمرو بأن مصر تبذل جهودا كبيرة تشهد بها الكثير من دول العالم ، في العناية بذوي الإعاقة ورعايتهم ودمجهم في المجتمع ، تجلى ذلك في خدمات تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الإعاقة ، وتخصيص العديد من المؤسسات التي تقوم على خدمة ذوي الإعاقة وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم

وأوضح الدكتور عمرو بأن للإرادة السياسية خلال السنوات الأخيرة دور كبير في دعم وتمكين ذوي الإعاقة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتلك التوجيهات التي أكدت على تضافر جهود كل شرائح المجتمع بمختلف مؤسساته لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة ، كما تضمنت رؤية مصر 2030 عددا من السياسات التنموية لهذه الشريحة والنتيجةأن باتت الآن هذه الشريحة شريكا أساسيا في تحقيق خطط التنمية المستهدفة في مصر .

ونوه الدكتور عمرو إلى أن قضية ذوي الإعاقة أصبحت الآن تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية وفقما أكدت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وأكد الدكتور عمرو على ضرورة تمكين ذوي الإعاقة والاستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقما تضمنته رؤية مصر للتنمية المستدامة وتكاتف كافة المؤسسات من أجل تحقيق هذا الهدف

وكانت الفعالية قد تضمنت استعراضا لتجارب نماذج من طلاب المدرسة الفكرية الذين يتمتعون بقدرات غير عادية تم إكتشافها من قبل إدارة المدرسةالتي شجعت هؤلاء حتى أصبحوا اليوم من أصحاب الأعمال المحترفين في مجال أعمالهم ، ومن بين هؤلاء أحد الطلاب الذي يمتلك أكثر من ورشة لصيانة السيارات والدراجات البخارية ، كما تم خلال الفعالية التثقيفية ، إستعراض تجارب أخرى عديدة ناجحة لطلاب المدرسة ، بما يؤكد قدرة ذوي الإعاقة على أن يكونوا شركاء أساسيين في عملية التنمية

وإختتمت الفعالية التثقيفية المتنوعة بمسابقة ثقافية للطلاب تضمنت طرح أسئلة حول قضية الزيادة السكانية في مصر وتداعياتها وتم توزيع جوائز تشجيعية على الطلاب الفائزين في المسابقة .

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة