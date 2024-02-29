«شبرا ملس» قلعة صناعة الكتان في مصر (شاهد)

استعرض تقرير لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، بعنوان: «شبرا ملس.. قلعة صناعة الكتان في مصر»، حكاية «شبرا ملس» ونبوغها في تصنيع النسيج والكتان.

صناعة النسيج والملابس

ووفقاً للتقرير، فإنَّ المصريين القدماء أول من استخدموا الكتان في صناعة النسيج والملابس، ولكن أهالي قرية ملس، إحدى قرى مركز زفتى التابع لمحافظة الغربية، هم أول من طوروا هذه الزراعة بدءاً من البذور وصولاً للمنتج النهائي بكل مشتقاته المستخدمة.



وذكر التقرير أن قرية ملس تعد الأشهر والأهم في صناعة الكتان بمصر وغالبية سكانها يعيشوا على هذه الصناعة الهامة للغاية، ومنذ بدء موسم زراعة بنات الكتان وحتى موسم الحصاد لا تجد عاطلاً واحداً، فيما أنَّ إنتاج قرية ملس من الكتان محلي بنسبة 100%، ويساهم بحصة تبلغ 8% من إجمالي الناتج العالمي.



