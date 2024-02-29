الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الخميس

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تشهد أسوق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 29من شهر فبراير2024 ، إستقرارا في الأسعار ، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 94 إلي 96جنيها ، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 114إلي 116جيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 138إلي 140جنيها للكيلو ، وأسعار وراك ما بين 110إلي 112 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البانية مابين 194إلي 196جنيها للكيلو ، وأسعار شيش مابين 190إلي 192جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 194إلي 196جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار شاورما ما بين 195 إلي197جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50إلي 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 102 إلي 104جنيها للكيلو .

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