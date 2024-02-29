إستقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الخميس

تشهد أسوق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 29من شهر فبراير2024 ، إستقرارا في الأسعار ، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 94 إلي 96جنيها ، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 114إلي 116جيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 138إلي 140جنيها للكيلو ، وأسعار وراك ما بين 110إلي 112 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البانية مابين 194إلي 196جنيها للكيلو ، وأسعار شيش مابين 190إلي 192جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 194إلي 196جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار شاورما ما بين 195 إلي197جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار هياكل مابين 50إلي 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 120 إلي 122جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي مابين 102 إلي 104جنيها للكيلو .