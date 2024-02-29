تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية.. رحلة في عقل جوميز

أستقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الأقرب الذي سيخوض به المواجهة المنتظرة مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يستضيف مع نظيره الداخلية، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك اليوم، عودة عبدالله السعيد للتشكيل الأساسي، وذلك بعدما غاب في المباراة الأخيرة بسبب عدم قيده أفريقيا، بجانب مواصلة الإعتماد علي ناصر منسي في خط الهجوم.

كما من المتوقع أن يواصل جوميز الدفع باللاعب عمر جابر في مركز الظهير الأيسر، وذلك في ظل عدم جاهزية فتوح بالشكل الأمثل رغم تواجده في قائمة المباراة، والبدء بـ نيمار في مركز الظهير الأيمن.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام اداخلية على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - سيد نيمار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمد أشرف روقا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضها الفارس الأبيض في المسابقة، بواقع 3 انتصارات ومثلها من الهزائم، وحقق التعادل في مثلهما.

ويسعى فريق الداخلية تحقيق أي مكاسب أمام الزمالك في المواجهة الهامة بين الفريقين، حيث يحتل الفريق العسكري المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في 6 مناسبات.