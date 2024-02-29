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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الفيدرالي الروسي: موسكو مستعدة لتزويد "بريدنيستروفيه" بدعم يتناسب مع التحديات

مجلس الفيدرالية الروسي
مجلس الفيدرالية الروسي

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير تشيجوف، أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم المناسب لجمهورية بريدنيستروفيه (المعلنة من جانب واحد)، وذلك بما يتناسب مع التحديات.

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وجاءت تصريحات تشيجوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "غوستيني دفور": "لنرى هذا النداء لم يأت من فراغ، حيث دفعت سياسة القيادة الحالية الموالية للغرب في مولدوفا، برئاسة مايا ساندو، إلى هذا الوضع بكل السبل الممكنة، وهي إجراءات مواجهة ومن الواضح أنه لم يتم اختراعها في كيشينيوف، بل في الغرب. لذلك سنرد وفقاً لذلك".
وحول نوع الدعم الذي يمكن تقديمه، قال تشيجوف: "بما يتناسب مع التحديات الراهنة".
الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.
وإن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم بريدنيستروفيه خارج تحكم كيشينيوف فعليًا، وباتت تيراسبول تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.
 

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