الذهب يستقر رغم ارتفاع الدولار مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب العالمي، اليوم الثلاثاء 20-2-2024، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش. وكانت معظم الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.10 دولار للأونصة. وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب أربعة بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير غدا الأربعاء.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في كبح جماح التضخم في الولايات المتحدة، قالت رئيسة المركزي الأميركي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لضمان استقرار الأسعار. كما حذر مسؤول آخر في البنك من تأخر تخفيضات أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وبددت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأميركية التي جاءت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي الآمال بشأن خفض سعر الفائدة الاتحادية في مارس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4097 جنيها.

عيار 21 يسجل 3585 جنيها.

عيار 18 يسجل 3073 جنيها.

عيار 14 يسجل 2390 جنيها.

الجنيه الذهب 28680 جنيها.

نمو مشتريات الذهب في مصر

نمت مشتريات الذهب في مصر بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفزت مشتريات الذهب للعملات والسبائك الذهب بداية من سنة 2022 وقبل هذا التاريخ كانت المشغولات هي المسيطر على سوق الذهب في مصر وكانت تحقق أكبر نسبة مبيعات مثلت حوالي 85 تقريبا من مشتريات المصريين من الذهب لكن مع الاتجاه الاستثماري للذهب فقد تحولت بوصلة شراء الذهب ناحية السبائك والعملات بدءا من 2022.

وسجل حجم الطلب على الذهب في السوق المصري نسب زيادة أسعار الذهب في الأسواق منذ عام 2019 وحتى عام 2023 مع تسارع نمو حركة الذهب في الأسواق المصرية.