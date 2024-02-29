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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعيين معاون هندسي لنائب رئيس "المجتمعات العمرانية"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً، بتعيين المهندس أحمد شوقى، معاونا هندسيا لشئون التنمية والتطوير، لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب الوزير.

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وأوضح وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، تؤكد تمكين الشباب الأكفاء، وإعدادهم وتدريبهم لتحمل المسئولية، ودمجهم مع القيادات العليا، لاكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية مستقبلا، بعد صقل مهاراتهم، وتدريبهم على أعمال الإدارة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم فى دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والمشاركة الفعالة فى بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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