باحث سياسي: نتنياهو يعطل حسم صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

قال أمير مخول، كاتب وباحث سياسي ، إن الأمور ما زالت في مكناها في إسرائيل بالأيام الأخيرة، ولا تريد أن تحسم نهائيا بشأن موضوع صفقة تبادل الأسرى، وستحول الأمر إلى مجلس الحرب الموسع قريبًا، وهذا يعني عمليًا وضع المعوقات أمام الصفقة.

إسرائيل تعيش في ضغط كبير للغاية بسبب حلول شهر رمضان

وأضاف "مخول"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتجاه السائد أن التفضيل هو للمفاوضات أكثر منه لعقد الصفقة كما هي، لكن إسرائيل تعيش في ضغط كبير للغاية بسبب حلول شهر رمضان المبارك، وهذا يضعهم في ضغط كبير، لأنه يحول الاشتعال إلى أكبر بكثير، ويعدد جبهاته وتتحول القدس إلى موضوع الصراع الأساسي في تلك الفترة بسبب تواجد الأقصى المبارك.

السياسة الإسرائيلية متعثرة

وأوضح أن السياسة الإسرائيلية متعثرة في هذه الحالة، ولا تريد أن تحسم، و "نتنياهو" غير معني أنه يحسم، كما أن الائتلاف الحاكم اهتز أمس إلى حد معين مع أنه لا يبدو كذلك في المفهوم الدولي والعربي بخطاب "جالانت" حول تجنيد المتدينين لأنه ألقى قنبلة سياسية في داخل الائتلاف الحاكم، وهذا قد يهدد وجود الائتلاف.