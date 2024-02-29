الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد الزيادة.. اعرف تكلفة استخراج جواز سفر جديد

جواز سفر
جواز سفر

تكلفة استراج جواز سفر جديد، تشغل بال االكثير من المواطنين اتلراغبين في استخراج جواز سفر، خاصة عقب موافقة مجلس النواب، على رفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيها.

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خطوات استخراج جواز سفر بدل فاقد خارج مصر

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الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر.. والرسوم المقررة

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- الموقف من التجنيد الخاص للذكور فقط.

-توفر عدد 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.

- وجود صورة من بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسي

خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا

- الدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات

- إنشاء حساب جديد

- تعيين كلمة سر جديدة

- إدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي 

-  إرفاق 4 صور شخصية حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

- تحديد الموقف من التجنيد للذكور فقط.

- إرفاق صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط في حالة إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- إرفاق شهادة مؤهل دراسي.

-  دفع الرسوم المطلوبة  ومعرفة ميعاد استلام جواز السفر الخاص بك.

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