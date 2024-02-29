تعرف علي مواعيد وأماكن عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي

بدأت منذ قليل أول عروض الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الخامسة والعشرين والتي انطلقت مساء أمس الأربعاء وتستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل.

وتقام العروض بمدينة الإسماعيلية على فترتين صباحية ومسائية وتفتح اماكن العروض أبوابها مجانا أمام الجمهور داخل قاعات قصر الثقافة بحي الشيخ زايد وقاعة مكتبة مصر العامة وقاعة سينما دنيا بحي الافرنج.

أماكن افلام مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية

قاعة قصر الثقافة الرئيسية

تبدأ العروض في القاعة الكبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية في الساعة ١٠:٤٥ صباحا حيث يتم عرض افلام ( كما كانت) و ( روميو) و( قصة صامتة)

وفي الساعة ١٢:٣٥ ظهرا تعرض افلام ( صرخة ماري الي المطار) و( الشتاء الاخير) و ( هدي.. ام مع إيقاف التنفيذ)

وفي الساعة ٢:٣٠ ظهرا تعرض افلام ( حياة ذهبية) و ( الحقيبة)

وفي الساعة ٤:٥ عصرا تعرض افلام (عجلوا) و(اغتيال)

وفي الساعة ٦ مساءا تعرض افلام (وحيد القرن الاخير) و (الإله امراة) و (البريما اليكسا كاريلو كابريرا)

وفي الساعة ٧:٣٥ (بدون اجازات شتوية) و (ساعة غداء) و( تأمل في الغسق)

القاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية

وفي القاعة الصغرى بقصر ثقافة الإسماعيلية تبدأ العروض في الساعة ١١ صباحا فيلم ( جنة البكر)

وفي الساعة 12و35 ظهرا فيلم (الشتاء الاخير) و فيلم ( هدي ..ام مع إيقاف التنفيذ)

وفي الساعة 2 و30 ظهرا افلام (حبيب) و ( اما انا) و( سبرتاية) وفي الساعة ٣:٥ ( الماء والحياة) و ( الفأس والقلم) و ( نهاية بارليف)

وفي الساعة ٦ مساءا افلام ( كما كانت) و (روميو) و (قصة صامتة) وفي الساعة ٧:٣٥ ( صرخة ماري الي المطر) و ( الحقيبة) و (عجلوا)

سينما دينا

وفي قاعة سينما دنيا تفتح ابواب السينما للجمهور مجانا وتبدأ في الساعة ١٠ صباحا بعروض افلام (مالكوريدس) و ( ايوب) و (أرض ضبابية) و( روميو)

وفي الساعة ١٢:٣٠ ظهرا تعرض افلام (تحت سماء دمشق) و (إليك يابلدي سلام) و ( سمر.. قبل آخر صورة)

وفي الساعة ٢:٤٥ ظهرا تعرض افلام ( عيسي) و (المفتاح) و (عام مصير السلحفاة) و ( الحوت تايكوندو.رقصة الحزن) و ( بالخارج)

وفي الساعة ٤:٢٠ عصرا تعرض افلام ( وحيد القرن الاخير) و (احلام مثل قوارب الورق) و ( الأشباح التي ترسمها علي ظهري) و ( حمل خروف وغربان) و (صرخة ماري الي المطر) و ( هامبورج مانور) .

وفي الساعة ٦ مساءا تعرض افلام ( الابتلاء) و ( البريما اليسا كاريلو كابريرا)

وفي الساعة ٧ مساءا فيلم ( الآله امراة) و ( البلاد البنفسجية).

مكتبة مصر العامة

تبدأ العروض اليوم الخميس بمكتبة مصر العامة في الساعة ١١ صباحا حيث يتم عرض افلام ( الماء والحياة) و ( الفأس والقلم) و(نهاية بارليف) و ( صرخة ماري الي المطر) و (ساعة غداء) و البريما اليسا كاريلو كابريرا)

وفي الساعة ٤ افلام ( اغتيال) و ( هدي .. ام مع إيقاف التنفيذ) وفي الساعة ٦ فيلم ( حياة ذهبية)

ندوات

تقام ندوة عقب عرض افلام "الشتاء الاخير"وفيلم"هدي أم مع ايقاف التنفيذ" وفيلم " ساعة غدا"

وتقام في الساعة ١١ ندوة تكريم الفنانة سلوي محمد علي ويديرها الكاتب والناقد محمد نبيل بقاعة فندق تيوليب. وفي الساعة ١ ظهرا ندوة تكريم المخرج ستيف جيمس ويديرها الكاتب والناقد مروان عمارة بقاعة فندق تيوليب.