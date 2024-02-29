يبحث الكثير من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بالزيادة الجديدة.

وقد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 7 فبراير الجاري ضمن حزمة اجتماعية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

موعد صرف معاشات مارس المقبل بالزيادة الجديدة

تنفيذ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وتعتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ 15%

صرف معاشات مارس بالزيادات الجديدة

وقد كان من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة في يوليو من هذا العام وفقًا للقانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الجديد، والذي ينص على زيادة بنسبة تصل إلى 15% في نهاية يونيو، ويتم صرفها اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام، إلا أنه وبناء على قرار الرئيس السيسي تم تقديم موعد صرف الزيادة إلى مارس 2024.

موعد صرف معاشات مارس المقبل بالزيادة الجديدة

الاستعلام عن معاشات شهر مارس

ومن الممكن لمستحقي المعاشات الاطلاع على تفاصيل صرف المعاشات والزيادة الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويمكن ذلك من خلال تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية،

اختيار خيار "صاحب معاش"

ثم "الخدمات التأمينية"

ثم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش عن طريق إدخال الرقم القومي.

جدول صرف معاشات مارس 2024

يتم صرف المعاشات للشريحة الأولى يومي 1 و 2 مارس لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

يتم صرف المعاشات للشريحة الثانية في يومي 3 و 4 مارس لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

يتم صرف المعاشات للشريحة الثالثة في 5 و 6 من مارس لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.