محكمة ولاية إلينوي تستبعد دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية

قضت إحدى محاكم ولاية إلينوي الامريكية باستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية الامريكية عام ٢٠٢٤ عن الحزب الجمهوري في ولاية الينوي والتي من المقرر إجراؤها يوم ١٩ مارس المقبل.

وكانت القاضية تريسي بورتر قد قامت بنظر الدعوى التي أقامها مجموعة من المواطنين الامريكيين لاستبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من سباق الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري لدوره في قضية اقتحام مبني الكابيتول في العاصمة واشنطن في ٦ يناير ٢٠٢١ وهي نفس الدعاوى التي يواجهها ترامب في عدد من الولايات الأمريكية.

وأعلنت القاضية تريسي بورتر ان قرارها سيكون معلقا في انتظار قرارات المحكمة العليا الأمريكية بشأن استمرار دونالد ترامب في السباق الرئاسي من عدمه .

وقالت مصادر داخل حملة دونالد ترامب ان الرئيس الأمريكي سيقوم بمعارضة تلك الأحكام في المحكمة العليا الأمريكية من اجل استمراره في السباق الرئاسي الذي يتصدره حاليا بفارق كبير عن منافسته عن الحزب الجمهوري ميكي هيلي .