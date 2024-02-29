إستقرار الأحوال الجوية بمحافظة البحيرة اليوم الخميس

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، إستقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس دافئ، وتبلغ درجة الحرارة 27 درجة مئوية، مع سطوع الشمس، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة، وتبلغ نسبة الرطوية 32%، ووجود رياح سرعتها 22كم / ساعة، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثناء قيادتهم للسيارات، في طريق الأسكندرية الصحراوي، وطريق وادي النطرون / العلمين.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين، منذ ساعات الفجر لبدء عملهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط.

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين ، حصاد المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة، لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة.