الخميس 29 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليوم.. إثيوبيا تطلق وثيقة بشأن استراتيجية توجه نهر النيل والبحر الأحمر

وزيرة الدولة باثيوبيا
وزيرة الدولة باثيوبيا

أعلنت وزيرة الدولة الإثيوبية بمكتب الاتصال الحكومي، سلاماويت كاسا، أن وزارة الخارجية ستطلق اليوم الخميس، بشكل رسمي وثيقة تفصل استراتيجية إثيوبيا تجاه نهر النيل والبحرالاحمر.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الدولة، أمس الأربعاء، مؤكدة أن الوثيقة تتألف من ستة فصول توضح موقف البلاد من الموردين المائيين، مشيرة إلى أهمية نهر النيل والبحر الأحمر في تحديد مصالح إثيوبيا الجيوساسية وأمنها القومي.

وأوضحت "سلاماويت" أن الوثيقة تهدف إلى العمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه البلاد في هذا السياق .

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