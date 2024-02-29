السنغال.. انتشال 20 جثة إثر غرق قارب قبالة سواحل البلاد

شهدت دولة السنغال، انتشال أكثر من 20 جثة في البحر قبالة سواحل شمال البلاد، بعد غرق قارب مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقال حاكم سان لوي بدأنا صامب، إن تم العثور على أكثر من 20 جثة، مؤكدًا بأنه تم إنقاذ نحو 20 آخرين.



ولم يكشف المسؤول السنغالي عن عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب عند إبحاره، لكن ألفا بالدي وهو أحد الناجين، تحدث عن أكثر من 200 شخص، فيما تحدث ناج آخر وهو مامادي ديانفو عن أكثر من 300 راكب.



وتؤكد شهادات بعض الناجين أن الكثير من الأشخاص كانوا على متن القارب الذي غادر الساحل السنغالي قبل أسبوع صاروا في عداد المفقودين.



وينطلق من سواحل السنغال عدد متزايد من المهاجرين نحو جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي.