حملات رقابية على الأسواق ومعارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

نفذ الجهات الرقابية بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، حملات على الأسواق المختلفة ومعارض أهلا رمضان المنتشرة بجميع المدن، لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الغذائية بالغردقة.

وفى مدينة الغردقة استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية، في شن الحملات اليومية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية بالمدينة حيث تم المرور على معرض أهلا رمضان، وعدد من السوبر ماركت، وذلك للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية السكر والشاى والأرز والدقيق والمكرونة والزيت إلخ وبيعها بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اللجنة المشكلة من إدارة مكتب التموين المتابعة الميدانية والصحة والبيئة بشن الحملات التموينية بصفة يومية وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ومراقبة وضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة.

وكانت أقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المهندس شاذلي عايش مدير المديرية، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، برئاسة خالد رضا، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عدة معارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر لتخفيف على كاهل المواطنين، وذلك من خلال بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومن خلال توفير جميع السلع بكميات كبيرة.

وانطلق منذ عدة أيام العمل بمعارض أهلا رمضان، حيث أقيم المعرض بمدينة الغردقة بمنطقة شارع النصر بجوار أتوبيس الوجه القبلى، والتى تعد أحد المناطق الأكثر ازدحاما بالمواطنين، وأكثر مناطق يتردد عليها أهالى مدينة الغردقة، ما يشهد المعرض حالة من القوه الشرائية الكبيرة.

من جانبه قال المهندس أحمد الدقاق، مدير إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، أن تنفيذا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بتوفير السلع الغذائية لأسعار مخفضة بالمحافظات تم إقامة عدة معارض أهلا رمضان فى مدن المحافظة وخاصة فى مدينة الغردقة لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأكد رئيس إدارة الرقابة التجارية، أن أغلب المعارض التى تمت إقامتها، أغلب السلع فيها منتجات غذائية وتباع للمواطن بتخفيضات تتراوح مابين 10 إلى 30%، وذلك بمشاركة الشركات الكبرى.