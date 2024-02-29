الأمم المتحدة: ربع الفلسطينيين في غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

جمع مئات الأشخاص في مدينة غزة أكياسا من المواد الغذائية، وسط نقص واسع النطاق في الإمدادات في القطاع الذي يتعرض للقصف منذ خمسة أشهر.

وحمل الناس أكياس مساعدات كبيرة ملفوفة على ظهورهم وهم يسيرون في شوارع المدينة المدمرة.

يوم الثلاثاء (27 فبراير) ، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، إن ما لا يقل عن 576000 من سكان غزة ، أي ربع 2.3 مليون فلسطيني في غزة على بعد خطوة من المجاعة عندما يحتاج جميع سكان القطاع إلى الغذاء.

وأضاف أن واحدا من كل ستة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعاني من "سوء التغذية الحاد والهزال" في هذه المرحلة يصبح الجسم هزيلا من نقص التغذية.



بعد شهر واحد من أمر محكمة العدل الدولية باتخاذ "تدابير فورية وفعالة" لحماية الفلسطينيين في غزة من خطر الإبادة الجماعية من خلال ضمان المساعدات الإنسانية الكافية وتمكين الخدمات الأساسية، تقول منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل فشلت في اتخاذ الحد الأدني من الخطوات للأمتثال.

وقد أسهم الحصار الذي تفرضه إسرائيل على واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم في القضاء على إنتاج الأغذية وتوزيعها وزراعتها.

نفذت مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وفرنسا عملية لإسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

ولا تزال إسرائيل وحماس تناقشان اتفاقا من شأنه أن يفرج عن نحو 130 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل وقف الحرب لأسابيع.