أحمد عبد الحليم..شيكابالا من أفضل اللاعبين فى تاريخ الزمالك

أشاد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق بأداء الفريق في مباراة أبو سليم الليبي التي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك مع أحمد علي: "سعيد جدا بأداء الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي، الزمالك اتسم بسرعة الأداء وسرعة استرجاع الكرة".

وتابع: "أداء الفريق الجيد ينسب للمدير الفني جوزيه جوميز، اختياراته للتشكيل الأساسي للمباراة اتسمت بالذكاء".

وأضاف: "الحالة البدنية الجيدة للاعبين تساهم في أداء الفريق بشكل متميز، اللياقة البدنية الجيدة تمنح الثقة للاعبين وتساهم في تأدية الواجبات الهجومية والدفاعية بصورة جيدة".

وأردف: "عمر جابر لاعب جيد ولديه إمكانيات فنية متميزة تساعده على حسن التصرف بالكرة؛ ويجب البدء بأحمد فتوح من بداية المباراة اذا كان لائقا من الناحية الطبية".

وعن تجديد الزمالك عقده مع محمود عبد الرازق شيكابالا، قال أحمد عبد الحليم: "شيكابالا من أميز اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي؛ سعيد جدا بتواجد شيكابالا داخل نادي الزمالك".