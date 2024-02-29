إصلاح كسر خط المياه الرئيسي المغذي لمركز طوخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، الانتهاء من إصلاح خط المياة الرئيسى المغذى لمركز ومدينة طوخ بالكامل.

علي فور تلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ إخطارا يفيد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياة الرئيسى المغذى لمركز ومدينة طوخ بالكامل وتم الدفع باطقم الطوارئ لصيانة الخط تابع اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ الجهود المبذولة فى أعمال الصيانة ومدى تأثيرها على ضخ المياه بالشبكة.

وتم تكليف نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية ببلتان، بمتابعة أعمال الصيانة حتى الانتهاء وعودة انتظام ضخ المياه بالشبكة.

وفي سياق أخر أكد اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.