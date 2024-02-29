شيكابالا يعلن تجديد عقده مع الزمالك (شاهد)

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجديد عقده مع النادي بشكل رسمي.

وأكد شيكابالا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي توصله لإتفاق رسمي وتمديد عقده مع النادي.

جاء التجديد خلال الجلسة التي عقدها شيكابالا مع حسين لبيب رئيس مجلس غدارة النادي وفي تواجد كلا من حسين السيد عضو مجلس الغدارة وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

وقال شيكابالا: “ استكمالا لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاما بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم ،أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي ، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة ؛ لكن العقد والعهد بيننا. هو عقدٌ أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر ”.

وأضاف: “ أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن ، والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقه وأتمنى لهم التوفيق. في إعادة ناديينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق، عاش الزمالك وجمهوره ”.