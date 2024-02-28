إنترميلان يكتسح اتالانتا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

حقق فريق إنترميلان فوزاً كاسحاً على ضيفه اتالانتا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم وهو اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري الإيطالي.

قدم فريق إنترميلان عرضاً مميزاً ونجح لاعبوه في الإستحواذ والسيطرة على اللقاء منذ الدقيقة الأولى أمام استسلام فريق أتالانتا.

إفتتح ماتيو دارميان التهديف للنيراتزوري في الدقيقة 26 من عمر المباراة ليواصل فريقه الضغط الهجومي بححثاً عن تعزيز هذا التقدم.

ونجح المخضرم لاوتارو مارتينيز نجم هجوم الانتر في إضافة ثاني الاهداف في الدقيقة 45.

إستمر تفوق أصحاب الأرض في الشوط الثاني ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثالث عن طريق يديريكو ديماركو في الدقيقة 54.

وإختتم دافيد فراتسي مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع لإنترميلان في الدقيقة 71 لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0.

بهذه النتيجة عزز انترميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 بينما تجمد رصيد اتالانتا عند 46 نقطة في المركز الخامس.