أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام ضيفه فريق أتالانتا، والتي يحتضنها ملعب "جيوزيبي مياتزا"، والمؤجلة من منافسات الجولة 21، من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023 - 2024.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أتالانتا بالدوري الإيطالي

حراسة المرمي: سومر.

الدفاع: بافارد، دي فريج، باستوني ودارميان.

الوسط: باريلا، أصلاني ومخيتاريان.

الهجوم: ديماركو، أرناتوفيتش ولاوتارو مارتينيز.

ويدخل إنتر ميلان مباراة الليلة، وهو على قمة ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق يوفنتوس برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 46 نقطة.