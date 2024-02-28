مدافع الزمالك فى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

تقرر سفر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غداً الخميس، تمهيداً للخضوع لجراحة الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأنهى الجهاز الإداري للفريق كافة الإجراءات الخاصة بسفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية.

وتقدم مسؤولو نادي الزمالك بالشكر للسفارة الألمانية في مصر على سرعة استخراج تأشيرة السفر للاعب، والتعاون مع القلعة البيضاء في العديد من المواقف السابقة.